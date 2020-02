Exclusief voor abonnees Conner Rousseau drinkt niet meer tot er regering is 29 februari 2020

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft sinds januari geen druppel alcohol meer aangeraakt. "Ik drink niet tot er een regering is", aldus Rousseau, die tijdens de regeringsonderhandelingen "een volledige focus" wil. En zelfs als die regering er uiteindelijk komt, zou het kunnen dat hij de alcohol nog steeds laat staan, klonk het in 'Vandaag' op Eén. Daarmee zou de sp.a-voorzitter de steeds talrijker wordende club van geheelonthouders onder de partijvoorzitters vervoegen. Bart De Wever (N-VA), Meyrem Almaci (Groen), Georges-Louis Bouchez (MR) en Jean-Marc Nollet houden ook het hele jaar door 'Tournée Minérale', ook al is alcoholgebruik in de politieke wereld met al zijn recepties meer regel dan uitzondering.

