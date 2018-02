ConnectGroep schakelt versnelling hoger 27 februari 2018

Connect Groep, een beursgenoteerde toeleverancier van de elektronicasector, kan terugblikken op een sterke tweede jaarhelft, met een groei van bijna 20%. Daardoor kan het bedrijf over het hele jaar uitpakken met een omzetstijging van 7% tot 125 miljoen euro. De bedrijfswinst dikte zelfs een kwart aan tot 2,6 miljoen euro, terwijl de nettowinst verdubbelde tot 1,78 miljoen euro. Enig minpuntje is wel dat Connect Groep in de tweede jaarhelft werd geconfronteerd met een tekort aan componenten en een gebrek aan geschikt personeel in Roemenië. Door de groeiende economie zijn ook de (minimum)lonen gestegen. Omdat die oplopende kosten niet volledig kunnen verrekend worden, staat de winstmarge licht onder druk. Voor dit jaar is het management optimistisch, want het orderboekje is aangevuld tot 116,5 miljoen euro, een record.

