Conjunctuur koelt verder af 26 juli 2018

De afkoeling van de Belgische economie lijkt zich door te zetten. Het ondernemersvertrouwen, dat als een goede barometer geldt, is deze maand naar het laagste peil sinds september vorig jaar gezakt. In alle sectoren is het vertrouwen afgenomen, zo blijkt uit de index van de Nationale Bank. Vooral in de dienstensector zijn de bedrijfsleiders pessimistischer geworden over de activiteiten en de vooruitzichten. In de industrie neemt de bezettingsgraad van de productiecapaciteit af, en de handelaars verwachten een lagere vraag en bestellen daarom minder bij. In de bouw zien de bouwbedrijven het orderboekje ook afnemen.