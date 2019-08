Exclusief voor abonnees Congolese testers in Brussel, Thelin op de bank? 09 augustus 2019

Eindelijk aangekomen. Na weken vol miserie met hun paperassen zijn flankaanvaller Meschack Elia (21, links op de foto) en verdediger Arsène Zola (23), beiden actief bij TP Mazembe, in Anderlecht om te testen. Doen de Congolezen het goed, dan krijgen ze mogelijk een contract. Grappig detail: Elia stapte het vliegtuig op in een trainingspak van... Paris Saint-Germain. Nog bij RSCA is Isaac Kiese Thelin medisch fit na weken blessureleed, maar T1 Simon Davies liet uitschijnen dat hij nog niet wedstrijdklaar is. Sommige bronnen zeggen daarentegen dat de Zweedse spits wel kans maakt om op de bank te zitten. (PJC)

