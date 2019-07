Exclusief voor abonnees Congo vertrouwt Belgisch ebolavaccin niet 20 juli 2019

De Congolese overheid is geen voorstander van het inzetten van een nieuw experimenteel vaccin tegen ebola van Janssen Pharmaceutica. Daarmee zouden op korte termijn nochtans tot anderhalf miljoen extra Congolezen kunnen ingeënt worden. Sinds de ziekte vorige zomer uitbrak in het land, kregen al ruim 161.000 Congolezen een ander experimenteel vaccin van de Amerikaanse producent Merck. Volgens de Congolese overheid zou een tweede experimenteel vaccin verwarrend zijn voor de bevolking. Bovendien zijn er "communicatie- en vertrouwensproblemen in de gemeenschap", klinkt het. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ebola-uitbraak, waarbij al 1.600 doden vielen, deze week uitgeroepen tot 'internationale gezondheidscrisis'. De WHO deed dat nog maar vier keer eerder, onder meer voor de varkensgriep in 2009 en voor het zikavirus in 2016.

