Conflict voorbij: Jacques Borlée krijgt contract SPORT kort 16 maart 2019

00u00 0

Jacques Borlée - Franstalige Atletiekfederatie (LBFA): 1-0. De Brusselse coach tekende gisteren zijn contract tot 31 december 2020 als nationale trainer van de 4x400m-aflossingsploeg. Een document waar ook de LBFA en de Vlaamse Atletiekliga (Borlée is ook trainer van Jonathan Sacoor) hun krabbel onder zetten. Een week geleden nog publiceerde die LBFA een open brief waarin het schreef dat een verdere samenwerking met Borlée onmogelijk was en dat het point of no return was bereikt. De LBFA was de aanhoudende kritiek van Borlée op hun beleid beu en ze haalden zelf vernietigend uit: volgens de LBFA zag Borlée "de belastingbetaler als een melkkoe die voor zijn uitgaven moet opdraaien". Gisteren maande de Waalse en Brusselse sportminister Rachid Madrane beide partijen aan tot sereniteit en maturiteit: "We slaan de bladzijde om." (VH)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen