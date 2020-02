Exclusief voor abonnees Conflict N-VA en Open Vld "hindert Vlaamse regering niet" 27 februari 2020

Hoe hard N-VA en Open Vld elkaar ook te lijf gaan op de sociale media, veel invloed heeft dat voorlopig niet op de werking van de Vlaamse regering, klinkt het. "Maar we moeten er niet flauw over doen: zolang er geen federale regering is, is er een factor van instabiliteit", zegt Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open Vld). "Het is niet altijd gemakkelijk. Er zijn botsingen, er is kribbigheid. Dat heeft ook te maken met de positionering van partijen. Maar die conflicten sijpelen niet door in de Vlaamse regering." Of, zoals minister-president Jan Jambon (N-VA) het verwoordt: "Er staat een Chinese Muur tussen de partijwerking en de Vlaamse regering." De vraag is of die muur ook overeind blijft als - en daar ziet het toch naar uit - straks maar één of twee van de drie coalitiepartners federaal meebesturen. (ARA/IVDE)

