Confetti verboden bij 1 op 5 carnavalstoeten 08 februari 2018

In 57 gemeenten in Vlaanderen - zowat 1 op de 5 - geldt er een absoluut verbod op het gooien van confetti. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2. De provincie Limburg is het strengst: 44% van de gemeenten verbiedt confetti. In de provincie Antwerpen zijn er 26 gemeenten met een stoet, waarvan 19 met een verbod - goed voor 27%. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen (11 en 6%) en Vlaams-Brabant (12%) is het aantal gemeenten dat een absoluut verbod heeft ingevoerd, vrij beperkt. Een aantal Oost-Vlaamse gemeenten zoals Sint-Niklaas, Wortegem-Petegem, Gent, Kruishoutem en Maarkedal laten confetti toe na schriftelijke aanvraag. Bij andere 'milde gemeenten', zoals Zwalm en Brakel, mag je enkel in bepaalde zones met confetti gooien.

