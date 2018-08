Concurrentiewaakhond eist uitleg over AH in Lokeren 09 augustus 2018

De Belgische mededingingsautoriteit heeft Ahold Delhaize om meer uitleg gevraagd, over een nieuwe Albert Heijn die de deuren opent in Lokeren. De supermarktgroep moest destijds zijn Albert Heijn-filiaal in de stad sluiten, om groen licht te krijgen voor de megafusie. Nu is het bedrijf van plan opnieuw een winkel te openen, even verderop. "Het klopt dat wij terugkeren naar Lokeren. We mogen er een winkel openen, als dit niet in hetzelfde pand is waar we voordien zaten", zegt woordvoerster Sally Herygers. De concurrentiewaakond moest het nieuws van het filiaal via de krant vernemen. "We hebben vragen gesteld aan Ahold Delhaize, om zo hun redenering beter te begrijpen", aldus auditeur-generaal Véronique Thirion.

