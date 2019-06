Exclusief voor abonnees Conciërges megabordeel ontslagen omdat ze sekswerkers afpersen 05 juni 2019

Zes prostituees zeggen te zijn afgeperst in megabordeel 'Villa Tinto' in het Antwerpse Schipperskwartier. In overleg met de politie en het Antwerpse stadsbestuur verhuurt de privé-eigenaar er 51 peeskamers aan prostituees. De twee conciërges zouden echter bovenop de officiële huurprijs van 80 euro per 12 uur extra geld hebben geëist voor de beste kamers. Volgens de zes klagers ging dat om 100 tot 150 per week, cash te betalen of in de vorm van parfum, horloges of handtassen. De eigenaar heeft de conciërges ontslagen toen het stadsbestuur ermee dreigde zijn vergunning in te trekken.

