Concertgangers Gers Pardoel bekogeld op Antwerpse tram 19 maart 2018

Een tram van De Lijn is afgelopen zaterdagnacht bekogeld. Drie ramen sneuvelden daarbij. De tram, die van het Sportpaleis naar het centrum reed, zat vol mensen die het concert van de Nederlandse rapper Gers Pardoel hadden bezocht. Niemand raakte gewond, maar de passagiers waren erg onder de indruk van het incident. "De tram werd vanop korte afstand, een meter of twee, bekogeld", zegt reiziger Dave Meervis. "De inslagen, allemaal op dezelfde hoogte, klonken bijzonder luid. Iedereen dacht dat het om kogelinslagen ging. Er ontstond lichte paniek. Mensen doken ineen of gingen op de vloer liggen. Enkele haltes verder is de trambestuurder gestopt en heeft hij iedereen uit de tram gezet. Daar stond de politie te wachten. Pas toen zag ik dat één projectiel net boven mijn hoofd was ingeslagen. De ruiten waren verbrijzeld, maar het glas bleef in de raam staan."

