Conceiçao houdt kansen gaaf 13 februari 2019

00u00 0

AS Roma klopte gisteren FC Porto met 2-1. Een knal van Edin Dzeko op de paal en een kopstoot van Danilo rakelings naast waren tot op het uur de schaarse momenten van opwinding. Tot een 19-jarig Romeins goudhaantje de hele arena prompt in brand zette. Eerst schoof Nicolo Zaniolo de openingsgoal na een fraaie controle onder Iker Casillas binnen. Zes minuten later was de jonge Italiaan goed gevolgd na een nieuwe trap op de paal van Dzeko. Toch mag het nummer zes uit de Serie A zich nog niet rijk rekenen, want Adrián López lukte nog de aansluitingstreffer. De ploeg van Sergio Conceiçao houdt zo zijn kansen gaaf. (GVS)