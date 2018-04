Computers kelderen 25 april 2018

00u00 0

Zowat 6% van uw budget, of 2.000 euro, spendeert u aan huishoudtoestellen. Dat is niet veel, maar iedereen kan dan zelf ook vaststellen dat de prijs van elektronica en huishoudtoestellen de voorbije jaren enkel is gedaald - kijk maar naar de forse crash bij de computers. Daar staat tegenover dat toestellen vaker vervangen dan hersteld worden.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN