Complimenten van Serena voor Mertens TENNIS ROGERS CUP 09 augustus 2019

00u00 0

Afgelopen nacht speelde Serena Williams (WTA 10) al haar derde ronde op de Rogers Cup in Toronto en dat wil dus zeggen dat ze woensdagnacht te sterk was (6-3, 6-3) voor Elise Mertens (WTA 20). Eervol verlies voor de Limburgse die in elke set een vroege break voorsprong niet lang genoeg kon vasthouden. Na afloop waren er aan het net respectvolle woorden van de 37-jarige Williams, maar vooral het feit dat de 23-voudige grandslamkampioene vanaf bal één bij de zaak was en geregeld haar vechtlust uitschreeuwde, toonde aan dat ze dit eerste duel met Mertens met de nodige ernst had aangepakt. Williams: "Ik wou graag tegen haar uitkomen omdat zij het de laatste jaren zo goed heeft gedaan." Mertens moest uiteindelijk de wet van de sterkste ondergaan, maar had zichzelf niet veel te verwijten. Een hoog opslagpercentage werd wel tenietgedaan door acht dubbele fouten, maar dat heeft ook te maken met de druk en uitstraling van Williams. "Ik weet niet hoe ik op achterstand kwam", zei de Amerikaanse nog over de match. "Maar zij speelde echt wel heel goed. Dus ik moest een tandje bijsteken en nog meer focussen." Mertens verhuist nu naar Cincinnati voor een laatste voorbereiding op de US Open. (FDW)

