Exclusief voor abonnees Competitiezwemmers snakken naar trainingen 05 juni 2020

Uiteraard zijn we blij met de versoepeling van de maatregelen. Wij begrijpen echter niet waarom de zwemclubs hun competitieactiviteiten niet mogen heropstarten. Er kan gemakkelijk in kleine groepjes getraind worden en dit met een minimum aan gebruikte kleedkamers. De kleedkamers, gezamenlijk of individueel, ontsmetten vergt niet zoveel tijd of inspanning. Douchen na het zwemmen kan eventueel nog thuis gebeuren. Ondanks het feit dat vele zwemmers individueel trainen (lopen, fietsen, stabiliteits- en lenigheidstrainingen...) snakken zij toch naar hun zwemtrainingen. Kan men de zwemclubs al niet laten opstarten in hun groepsbubbel met elk zijn eigen trainer? Zo kunnen zwembaden ook testen wat haalbaar is.

Freddy Staelen

