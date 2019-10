Exclusief voor abonnees Competitiebreak voor Carrasco 07 oktober 2019

Vermoeid zal hij in elk geval niet zijn. Yannick Carrasco meldt zich vandaag met frisse benen bij de nationale ploeg. Door een break in China kwam de vleugelspeler niet in actie met Dalian Yifang. Al is het nu ook niet zo dat Carrasco ineens zonder ritme zit: eind september won hij nog tegen Shenzhen, scoren lukte wel niet meer sinds 2 augustus. (PJC)