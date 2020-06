Exclusief voor abonnees Competitie tijdens Champions League: geen sancties? 20 juni 2020

Moet u straks kiezen tussen pakweg KV Kortrijk-Club Brugge en Bayern München-Manchester City? Die kans is reëel, want de start van de Belgische competitie en de afwerking van de lopende Champions League en Europa League lopen straks parallel. De Belgische competitie start in het weekend van 7 augustus, maar op 7 en 8 augustus heeft de UEFA ook de resterende terugwedstrijden in de 1/8ste finales van de Champions League geprogrammeerd. In de twee weekends die daarop volgen, staat er zowel Belgisch competitievoetbal als de eindrondes en finales van de Champions League (in Portugal) en Europa League (in Duitsland) op de agenda. De UEFA verbiedt niet helemaal dat er tegelijk met deze Europese wedstrijden competitievoetbal wordt gespeeld, maar legt daarbij wel een financiële sanctie op - een sanctie die het Engelse Championship bijvoorbeeld aanvaardt om op dinsdag en woensdag te kunnen spelen. De Belgische Pro League is niet van plan een wedstrijd in concurrentie met de Champions Leaguefinale op 23 augustus te programmeren, maar voor alle andere overlappingen wordt er momenteel overlegd tussen de Pro League, rechtenhouder Eleven én de UEFA om - gezien de uitzonderlijke omstandigheden - zonder financiële sancties te kunnen spelen. De Pro League hoopt de kalender van de Jupiler Pro League op 8 augustus te kunnen presenteren zonder dreigende UEFA-sancties. (RN)

