Compensatie voor Cambuur en De Graafschap? 26 mei 2020

De Nederlandse voetbalbond spreekt met Cambuur en De Graafschap over een compensatie omtrent het mislopen van de promotie. Zij waren de nummers één en twee in de Nederlandse tweede klasse, maar door de coronacrisis besliste de KBVB dat er dit jaar geen stijgers en dalers zijn in Nederland. Een eventuele financiële compensatie zal er komen uit het solidariteitsfonds. Eerder stapten de twee clubs naar de rechter, maar ze verloren het kortgeding. Ze schatten dat ze minstens 2,5 miljoen euro mislopen door niet te promoveren. (FDZ)