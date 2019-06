Exclusief voor abonnees Communisten gaan niet in op 'schijnbeweging' PS 17 juni 2019

De PS heeft de PTB opnieuw uitgenodigd voor onderhandelingen over een Waalse regering. Vorige dinsdag liep de tweede gespreksronde tussen links en extreemlinks in Wallonië met een sisser af, toen de communisten tijdens een rechtstreekse nieuwsuitzending de gesprekken opbliezen. Volgens hen gaf de PS hen sowieso geen kans en zijn de socialisten niet klaar voor een breuk met het verleden. De marxisten willen bijvoorbeeld dat Wallonië het "Europese budgettaire keurslijf" van zich afwerpt. Het lijntje dat de PS nu uitwerpt, wijst de PTB af. "Wij doen niet mee aan het paringsdansje van Di Rupo en Magnette, om morgen te kunnen trouwen met de MR", zegt voorzitter Peter Mertens. Na de keuze van cdH voor de oppositie en het opstappen van PTB, is het inderdaad onvermijdelijk dat PS en MR samen een Waalse regering vormen, eventueel met Ecolo. (ARA)

