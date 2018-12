Communicatie met VAR faalt op cruciaal moment 03 december 2018

Test: één, twee, drie. Het liep zaterdag even verkeerd met de VAR aan de Gaverbeek. Halfweg de eerste helft verdween een voorzet van Florian Tardieu tegen de rechterarm van Laurens De Bock op de rand van de zestien (foto). Scheidsrechter Lawrence Visser gaf een vrijschop, maar riep toch de hulp in van videoref Erik Lambrechts. Alleen bleek de communicatielijn net op dat ogenblik enkele minuten niet te werken. Tijdens de rust riep Visser beide coaches bij zich om het voorval uit te klaren. De ref benadrukte dat ook mét een werkende verbinding er geen strafschop zou toegekend zijn, omdat er volgens Lambrechts op basis van de beelden geen sprake was van een 'clear error'. Op Twitter lachte Zulte Waregem na afloop groen met het incident. "Het is bijna Sinterklaas", schreef Essevee bij een aanbieding voor twee walkietalkies. (VDVJ)

