Commotie in Oostenrijk "Grap van een penalty nekt Linz" 22 augustus 2019

00u00 0

De controversiële penalty die Club kreeg in Linz zindert na. Jürgen Werner, vicevoorzitter van LASK, kookte tijdens de pauze al van woede. "Wat zitten die mannen in het VAR-busje daar te doen? De penaltyfout mag er dan wel geweest zijn, de VAR had die cruciale tegengoal altijd moeten afkeuren wegens buitenspel." Voor Oliver Lederer, analist van CL-rechtenhouder DAZN, rechtvaardigde ook de fout op Openda geen strafschop. "De reactie in het stadion was duidelijk. Niemand die kon geloven dat dit penalty was. Zelfs mijn dochter van vijf zou niet zijn gevallen bij zo'n licht contact." De Oostenrijkse media hakten op hun beurt zwaar in op de Poolse scheidsrechter en zijn videoref. "Schandaaldoelpunt zorgt voor verontwaardiging", "Grap van een penalty nekt LASK" of "Schandaal: LASK woedend na VAR-black-out", waren enkele van de ronkende koppen waarmee gisteren uitgepakt werd. (ODBS)

