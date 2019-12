Exclusief voor abonnees Commissie stemt in met afzetting Trump 14 december 2019

In de Verenigde Staten heeft de Commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden gisteren ingestemd met de twee impeachmentartikels tegen Donald Trump. Alle 23 Democraten stemden voor, alle 17 Republikeinen tegen. De artikels beschuldigen de Amerikaanse president van machtsmisbruik en het tegenwerken van een parlementair onderzoek. Verwacht wordt dat het volledige Huis van Afgevaardigden zich volgende week over de artikels uitspreekt. De Democraten hebben ook daar een meerderheid. Daarna is de Senaat verplicht om een proces starten over de vraag of Trump afgezet moet worden. Maar omdat de Republikeinen die Senaat domineren én een tweederdemeerderheid vereist is om de president daadwerkelijk af te zetten, kan het moeilijk zo ver komen.

