Exclusief voor abonnees Commissie bevestigt ontslag Lode Vereeck: prof trekt naar Raad van State 30 november 2019

De beroepscommissie van de Hasseltse universiteit heeft het ontslag van Lode Vereeck bevestigd. De professor werd vorig jaar ontslagen nadat het parket een onderzoek naar hem had geopend wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. Dat onderzoek werd geseponeerd, maar de tuchtcommissie van de unief ontsloeg hem toch. Vereeck ging in beroep, maar haalde dus ook daar bakzeil. Hij trekt nu naar de Raad van State, kondigt zijn advocaat Luk Delbrouck aan. Vereeck zelf is "erg aangeslagen", aldus nog Delbrouck.

