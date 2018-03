Commissarissen in spe stelen examenvragen Zelfs de politie speelt soms vals 15 maart 2018

00u00 0

Vier studenten van de nationale politieacademie worden verdacht van examenfraude. De aspirant-commissarissen zouden de sleutel van het lerarenlokaal hebben gepikt van een schoonmaakster en de testformulieren gestolen hebben. Tijdens de proclamatie kondigde de directie de schorsing van de vier betrokkenen aan, meldt 'Le Soir'. De federale politie veroordeelt hun gedrag en bevestigt dat er een onderzoek is geopend, maar wil niets zeggen over de werkwijze van het viertal. "We weten niet of één iemand de antwoorden wist en die doorvertelde aan de andere drie of dat ze alle vier betrokken waren bij de diefstal", klinkt het. (SRB)