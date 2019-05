Exclusief voor abonnees Commissaris belandt met auto in gracht 3,59 promille alcohol 31 mei 2019

Een 57-jarige politieman moet zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij met 3,59 promille alcohol in zijn bloed - omgerekend zo'n 20 pinten - in de gracht belandde met zijn wagen. "Ik drink nu geen alcohol meer", verklaarde de commissaris, die bij de federale gerechtelijke politie werkt. Het ongeval gebeurde toen hij in juli de oprit van zijn ex-partner wou oprijden in Beernem en bij een klein manoeuvre de duik in de gracht maakte. In 2013 werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Zijn advocaat vroeg desondanks toch enige mildheid. "Mijn cliënt heeft het momenteel financieel en sociaal niet onder de markt", pleitte hij. Hij vroeg een opschorting van straf, wat betekent dat de commissaris schuldig wordt bevonden, maar geen straf krijgt. Een vraag waar de politierechter niet meteen op lijkt in te willen gaan: "Hoe moet ik uitleggen aan een gewone burger dat ik u niet zou straffen? Al apprecieer ik het wel dat u uw problemen aanpakt."

