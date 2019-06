Exclusief voor abonnees Commissaris (57) crasht met 3,59 promille in gracht: verboden met combi te rijden 20 juni 2019

00u00 0

Een 57-jarige politiecommissaris is in Brugge veroordeeld tot twee maanden rijverbod én een alcoholslot voor een periode van één jaar nadat hij met 3,59 promille alcohol in de gracht belandde. Tijdens zijn straf met een politievoertuig rijden, is geen optie, aangezien ook daar een alcoholslot in zou moeten komen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis