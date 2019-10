Exclusief voor abonnees Comme il faut 26 oktober 2019

00u00 0

Onze zoon wil iets technisch doen

Mijn man is erg gesteld op goede schoolresultaten en natuurlijk wil ik ook dat de kinderen hun best doen op school. Maar ik denk dat we het meeste uit onze zoon gehaald hebben en ik zie dat hij echt niet gelukkig is in de theoretische richting die hij nu volgt. Hij is heel handig en technisch aangelegd. Hij repareert veel in huis en zit altijd te prutsen aan oude computers of kapotte apparaten. Ik denk dat hij beter zou zijn met een praktische opleiding, maar heb het gevoel dat mijn man dat een beetje te min vindt. Er is toch niks met een goede elektricien of computerhersteller?

K.S. uit Gent

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen