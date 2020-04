Exclusief voor abonnees Comme Chez Hazard CORDON BLEU OP Z'N EDENS 24 april 2020

00u00 0

Geen hamburgers, wel een cordon bleu. Rode Duivel Eden Hazard (29) heeft gisteren zijn opwachting gemaakt in het Franse programma 'Tous en cuisine' op M6. Daar kokkerelde hij vanop afstand met de Franse tv-chef Cyril Lignac. Bijgestaan door zijn zoontjes Yannis (9) en Leo (7) hield Hazard zich goed staande in zijn keuken. Niet alleen culinair - de cordon bleu zag er oké uit - maar ook fysiek: hij stond een uur recht, de geopereerde enkel speelde blijkbaar niet op. Hazard houdt ervan in zijn vrije tijd te koken, maar gevraagd naar zijn specialiteit waren zijn zoontjes onverbiddelijk: "Rien! Niks!" Hazard kon er... smakelijk om lachen. Over de nationale ploeg of zijn geplande rentree zei hij niks. (DMM/PJC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen