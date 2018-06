Comité P streng voor politie na voetbalrellen 12 juni 2018

In de aanloop naar het WK publiceert het Comité P een zorgwekkend rapport over de Brusselse politiekorpsen. Dat kwam er naar aanleiding van de rellen die in november vorig jaar uitbraken, bij de kwalificatiematch voor het WK voetbal tussen Marokko en Ivoorkust. Onvoldoende voorbereiding en een korps met te weinig jonge agenten, klinkt de kritiek. Ook een gebrek aan uitrusting - van waterkanonnen en politiewagens tot kogelwerende schilden - behoort volgens het Comité P tot de lacunes en de technische apparatuur is vaak verouderd.

