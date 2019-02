Comité P pleit politie vrij van geweld op transmigranten 07 februari 2019

De politiewaakhond Comité P ontkracht in een lijvig rapport de aantijgingen van ngo's tegen de politie over een gewelddadige aanpak van transmigranten bij grootschalige controles en aanhoudingen. De politie mist wel een uniforme aanpak van transmigranten, waarschuwt het rapport. Het Comité P startte een onderzoek in augustus 2017 na de ontruiming van het tentenkamp in het Brusselse Maximiliaanpark. Het Comité P waarschuwt dat alleen goed voorbereide politieacties die op een professionele manier worden uitgevoerd, kunnen garanderen dat de transmigranten humaan aangepakt worden. Nu blijven ze soms langer in de cel dan wettelijk toegelaten.