Comics Station in slechte papieren 09 augustus 2019

00u00 0

Comics Station - in het Centraal Station van Antwerpen - staat op de rand van een faillissement. Volgens de website Looopings.nl zou het pretpark meer dan zeven miljoen euro aan schulden hebben. Comics Station, het pretpark dat draait om stripfiguren als Kiekeboe, Suske en Wiske, Urbanus, De Smurfen, Lucky Luke en Jommeke, opende in april 2017 de deuren en moest de beleving in het Centraal Station van Antwerpen een nieuw elan geven. Gedelegeerd bestuurder Frank Kindt zegt dat er een aantal pistes onderzocht worden om de financiële situatie onder controle te krijgen. Dankzij de bescherming tegen schuldeisers zijn alle betalingen opgeschort tot eind oktober. Tot die tijd wordt er door het management van Comics Station gewerkt aan een reorganisatie. Dat plan moet tegen 13 september op tafel liggen. Een goede maand later zullen de belangrijkste schuldeisers stemmen over het plan. Wordt het niet goedgekeurd, dan lijkt een faillissement onafwendbaar.

