Comeos: "Gepaste kleren dag in quarantaine" 05 mei 2020

00u00 0

Comeos, de organisatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, heeft een 'Phoenix-plan' klaar voor de veilige heropstart van de handel - genoemd naar het Griekse mythologische wezen dat opbrandt maar telkens opnieuw uit zijn as herrijst. Comeos stelt maatregelen voor in negen sectoren, omdat elke sector wel een specifieke invulling vraagt. Niettemin klinken de meeste regels inmiddels erg vertrouwd: het garanderen van een afstand van anderhalve meter, maximaal één klant per tien vierkante meter, als klant niet langer dan 30 minuten in de winkel blijven en in de mate van het mogelijke alleen komen. Daarnaast wordt aangedrongen op elektronische betalingen, verstrengde hygiënemaatregelen voor klanten en personeel en het dragen van mondmaskers door het personeel.

