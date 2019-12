Exclusief voor abonnees Comedy Capers in Spurs-defensie 30 december 2019

00u00 0

Het is iets voor de Amazon-documentaire, zei José Mourinho. Defensief geklungel lijkt eigen aan Tottenham anno '19-'20. "Ze kunnen een volledige aflevering vullen met onze verdedigende fouten", zei The Special One. Foyth verloor de bal bij de eerste. Alderweireld bleef wijken en gaf zo Norwich-middenvelder Vrancic de vrije baan om uit te halen. Vertonghen, aan de rust vervangen, stond niet goed bij de afgekeurde 2-0 van Pukki - die komen we nog tegen op het EK. De tweede tegengoal was zowaar nog komischer. Alderweireld haalde de bal uit de voeten van Pukki, maar Aurier liep de bal in eigen doel. Stommer maken ze doelpunten zelden. De Spurs veroverden uiteindelijk toch een punt. In het zog van de top drie klit alles samen. Tottenham slikte onder Mourinho 18 tegengoals in 10 matchen. The Special One is nog altijd zoekende: 6 zeges, 3 nederlagen, 1 gelijkspel. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis