Exclusief voor abonnees Comebacksingle Lady Gaga gaat viraal (maar dat was niet gepland) 23 januari 2020

00u00 0

Liep dat even anders voor het management van Lady Gaga (33). Vier jaar na haar laatste album lekten begin deze week enkele seconden uit een nog niet uitgebracht lied. Lady Gaga's 'little monsters' - zoals de zangeres haar fans noemt - ontfutselden al snel dat het om een fragment uit 'Stupid Love' ging, een nummer van haar comebackplaat. Het duurde vervolgens niet lang vooraleer fans de volledige versie van de song - met disco-invloeden - in handen konden krijgen. 'Stupid Love' was zelfs al te horen in enkele discotheken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis