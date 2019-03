Exclusief voor abonnees Comeback Wallays mogelijk al in Romandië 28 maart 2019

Ook Jelle Wallays (mét fiets) kwam op 't Zand een kijkje nemen bij de start van de Men Classic Brugge-De Panne. "Hoe het met me is? (doet zijn fietsbril af) Kijk. Ik zie er al een stuk beter uit, hé." (lacht) De 29-jarige West-Vlaming liep eind januari bij een zware crash in de Argentijnse Ronde van San Juan een fractuur in de bovenkaak en een hersenschudding op. Hij verloor een tand en brak er ook één af, waardoor er gebitprotheses aan te pas kwamen. Wallays schrapte de geplande hoogtestage in februari en zag zijn klassieke voorjaar in rook opgaan. "Inmiddels gaat het opnieuw de goeie kant op. Ik heb vooral nog last van mijn nek, maar de dagelijkse oefeningen bij de kine helpen me vooruit." In die mate zelfs dat de comeback van de Lotto-Soudalrenner, normaal gepland voor de Vierdaagse van Duinkerke (14-19 mei), mogelijk wordt vervroegd naar de Ronde van Romandië (30 april-5 mei). "Volgende week zit ik samen met de ploeg en bekijken we wat er precies mogelijk is." (JDK)

