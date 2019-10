Comeback van Groen aan onderhandelingstafel: “Nog maar eens een rondje draaien”

23 oktober 2019

05u00 0 De Krant Dat preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) Groen en Ecolo opnieuw aan tafel hebben gevraagd, zorgt voor gemor bij de andere partijen, die na 150 dagen de strategische danspasjes beu zijn. "Dit is de omgekeerde processie van Echternach: drie stappen achteruit en twee stappen vooruit."

Geert Bourgeois en Rudy Demotte nodigden begin vorige week Groen en Ecolo opnieuw uit voor een gesprek. Tot grote verbazing van de andere partijen aan tafel. Didier Reynders en Johan Vande Lanotte timmerden maandenlang aan een paars-gele coalitie en de ecologisten vielen onderweg af. Een coalitie met N-VA is voor Ecolo 'no pasarán'. Groen verwoordde het niet zo, maar dat is het voor Almaci en co. eigenlijk ook. Bovendien luidt de opdracht van Bourgeois en Demotte zeer duidelijk: kijk met welke partijen een regering kan worden gevormd rond N-VA en PS. Kortom: zet het werk van Didier Reynders en Johan Vande Lanotte verder.

Extra comfort voor N-VA

De uitnodiging zou zijn ingefluisterd door Paul Magnette. Voor de kersverse PS-voorzitter ligt het gevoelig om meteen zoete broodjes te bakken met N-VA. "Door de groenen opnieuw te betrekken, kunnen de partijen hun veto tegen paars-groen nog eens onderstrepen. Magnette toont op die manier dat het paars-groene scenario geen kans op slagen heeft en dat hij wel moét onderhandelen met N-VA."

Maar Demotte én Bourgeois nodigden de groenen uit. "Als N-VA dat niet zag zitten, was de uitnodiging niet verstuurd", zegt een onderhandelaar. Wat N-VA bij die invitatie wint? "Nog eens verduidelijken dat paars-groen écht geen optie is, biedt ook N-VA het comfort om te onderhandelen zonder de vrees voor een alternatieve formule", werpt een waarnemer op. Het is bovendien geen geheim dat N-VA communautaire eisen heeft en daar is een tweederdemeerderheid voor nodig. "Die heeft paars-geel niet, maar met Groen en Ecolo is er wél de vereiste tweederdemeerderheid. Je kan de parallel trekken met 2011. Toen werd een meerderheid gevonden voor een regering, maar Groen en Ecolo zaten mee aan tafel om de zesde staatshervorming te onderhandelen." Maar je kan de vraag stellen of de groenen opnieuw willen depanneren zonder mee te besturen.

Hinkelen

Dat Groen en Ecolo plots weer ten tonele verschijnen, vinden verschillende partijen puur tijdverlies. "Dit is geen rechte lijn naar de finish, maar er wordt gehinkeld", zegt een onderhandelaar. Een andere Vlaming aan tafel wijst erop dat we al meer dan 300 dagen in lopende zaken zijn.

Sophie Wilmès, die voor MR onderhandelt, zegt onomwonden: "Dit is een vreemde zet binnen de huidige constellatie, gezien de politieke overtuiging van de twee preformateurs (PS en N-VA). Tenzij ik me vergis, zijn er geen signalen gekomen vanuit groene hoek om gesprekken met de N-VA op te starten. Ik zie de toegevoegde waarde niet van een ontmoeting waarvan we de conclusies al kennen." Zelfs bij de groenen zelf wordt de uitnodiging afgedaan als nog een rondje draaien. De focus ligt nog steeds op een paars-gele regering met PS en N-VA. "In de coulissen zijn er heel wat gesprekken tussen PS en N-VA."

Eén te veel

Op 4 november komt er een einde aan de passage van Bourgeois en Demotte en het is de bedoeling dat twee absolute boegbeelden van PS en N-VA, zoals voorzitters Paul Magnette en Bart De Wever, tot formateur worden benoemd. Of Groen aan boord blijft of niet, is niet zozeer de vraag. Een meer heikele kwestie is of er nog een Vlaamse partij uit de formatie sneuvelt. Voor paars-geel zijn mathematisch maar vijf partijen nodig en vandaag zitten er nog zes partijen aan de federale onderhandelingstafel. Komt daar voor 4 november duidelijkheid over?

