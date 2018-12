Comeback op 66 aan zee. En straks in Brussel? 19 Jean-Marie Dedecker 27 december 2018

Een mens is nooit te oud om zijn droom na te jagen. Donald Trump werd president van de VS op zijn 70ste, Geert Bourgeois minister-president van Vlaanderen op zijn 63ste en Jean-Marie Dedecker burgemeester van Middelkerke op 66. Doe er nog een zesje bij en je hebt toepasselijk 'the number of the beast'. Dedecker, die op 14 oktober een waanzinnige score van 44% neerzette met zijn LDD, begint zijn ambtstermijn mogelijk wel met het inslikken van twee beloftes: dat hij nooit nog naar N-VA zou trekken en dat hij nooit nog opnieuw naar Brussel zou pendelen. Maar kijk: veel kans dat de nieuwe zeeburgemeester straks als 'onafhankelijke' de Kamerlijst van N-VA-duwt en vanop die positie over alle andere kandidaten heen springt. (DDW)

