Exclusief voor abonnees COLUMN. Optimisme is mooi, tot het niet blijkt te kloppen, niet álles komt goed Nadine Van Der Linden

16 mei 2020

00u00 0

De winkels zijn weer open. Ook op de Meir, een plek met naam en faam: er was een tijd dat ik een zware week daar gegarandeerd op zaterdagen ging verzachten met een nieuw bloesje. Beter dát dan een hele doos pralines leegvreten, lachte ik altijd. Maar toen ik maandag voor uw krant in die buurt liep, viel er niet alleen te lachen. Ja, er was Zara en Action, maar je zag ook winkeltjes waar het toch wel héél rustig was. Of panden waar het rolluik naar beneden bleef, ondanks het briefje 'Tot gauw, lieve klanten!' Veel leegstand, dat ook.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen