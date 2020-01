Exclusief voor abonnees Colsoul voor top 5? DAKAR 17 januari 2020

Stéphane Peterhansel heeft de voorlaatste rit in de Dakar 2020 gewonnen, maar de eindwinst is zo goed als zeker voor zijn teamgenoot bij MINI, Carlos Sainz. De tweede plaats, daar heeft recordwinnaar Peterhansel nog wel uitzicht op. Het verschil met Nasser-Al Attiyah (Toyota) bedraagt immers nog maar zes seconden en dat met nog 374 km tegen de chrono in de slotproef. Tom Colsoul (Toyota) is nu zesde, op amper een tiental minuten van de top 5, Fabian Lurquin zal in zijn Buggy in principe achtste worden. Fernando Alonso reed weer een prima proef en is nu 13de in de algemene stand. Robby Brabec mag zich opmaken voor winst bij de motoren. (JCA)