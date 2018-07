Colson en Deroey winnen zevende manche BK BEACHVOLLEYBAL 02 juli 2018

00u00 0

Martijn Colson en Dennis Deroey hebben de zevende manche van het BK beachvolleybal van Genk gewonnen. De blokkracht van Martijn Colson en de sterke verdediging van Dennis Deroey zorgden voor duidelijke winst in de finale. Bij de dames zegevierden Elien en Britt Ruysschaert. Zij moesten daarvoor in een tiebreak voorbij het tweetal Cools Van den Vonder. Ook in de halve finale had het duo al drie sets nodig tegen Catry-Vandesteene. Deze editie op de mooie beachvelden van Genk werden in bloedhete en erg slopende omstandigheden afgewerkt. (WVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN