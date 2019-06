Exclusief voor abonnees Colson en Deroey tonen topvorm BK beachvolleybal in Ieper 17 juni 2019

Vorige week wonnen ze in Zutphen, zondagavond in Ieper en woensdag vertrekken Dennis Deroey en Martijn Colson naar Georgië voor de Continental Cup. De mannen zijn in vorm en dat demonstreerden ze op de Grote Markt van Ieper. Zonder setverlies stormden Deroey-Colson naar de finale en dan rekenden ze snel af met Degruyter-Vandecaveye. Bij de vrouwen was het een heruitgave van de finale in Kortrijk. Toen gingen Van Bree-Ruysschaert met de bloemen lopen. In Ieper waren Van den Vonder-Cools de winnaars. Dries Koekelkoren en Tom Van Walle wonnen het eredivisietoernooi in Vlissingen. (WVM)

