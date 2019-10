Exclusief voor abonnees Colsaerts wil opmars voortzetten in Turkije GOLF 22 oktober 2019

Nicolas Colsaerts, die zondag voor het eerst sinds mei 2012 nog eens een golftoernooi op zijn naam schreef, stelde niet alleen zijn European Tour-kaart veilig, maar deed ook een goede zaak op de wereldranking: hij sprong door zijn zege in de French Open van de 424ste naar de 196ste plek. De 36-jarige Brusselaar komt nu een weekje met zijn gezin op adem in Monaco en last dan een week trainen in voor dan op 7 november aan de Turkish Airlines Open mee te doen. Vervolgens gaat het naar het Zuid-Afrikaanse Sun City voor de 2019 Nedbank Golf Challenge, de World Tour Championships in Dubai, de Hong Kong Open en tenslotte de Mauritius Open. Hij sluit het jaar in Australië af, het thuisland van zijn vrouw Rachael. (VH)

