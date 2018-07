Colsaerts aan vijfde deelname toe 19 juli 2018

Thomas Pieters, die 30ste werd in 2016 en 44ste in 2017, is niet de enige Belg die vandaag op de greens van Canoustie verschijnt voor de British Open. Ook Nicolas Colsaerts, die vorig jaar ontbrak, is er voor de vijfde keer in zijn carrière bij. Met een zevende plek in 2012 zorgde de 35-jarige Brusselaar voor de beste Belgische prestatie ooit op de enige major op Europese bodem. Of Colsaerts dit jaar de winnaarscheque van 1,63 miljoen euro mag ophalen, valt gezien zijn wereldranking (156ste) sterk te betwijfelen. Thomas Detry, 231ste op de wereldranglijst, kon zich niet kwalificeren. De 25-jarige Brusselaar, die pas in 2016 prof werd, zal nog geduld moeten hebben voor hij aan zijn eerste major toe is. (VH)