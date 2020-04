Exclusief voor abonnees Colruyt wijst klanten op regels na dood van medewerker (32) 06 april 2020

Colruyt Group bekijkt of de coronamaatregelen in de winkels aangescherpt moeten worden, na het overlijden van een medewerker. De 32-jarige Mohamed Nahi, een winkelbediende in de Colruyt van Vorst, was besmet met het virus en overleed in zijn slaap. Het is niet duidelijk of hij het virus opliep in de winkel, maar zijn collega's maken zich grote zorgen. "We voelen ons niet meer veilig", zeggen ze. "Bijna een derde van de klanten houdt zich niet aan de 'social distancing'." Colruyt Group benadrukt dat de richtlijnen van de overheid nu al strikt worden gevolgd en dat de maatregelen dagelijks worden bijgestuurd, maar zegt klanten nog duidelijker te zullen wijzen op de regels. "We gaan nog eens benadrukken dat het 'sámen tegen corona' is." (IBO)

