Exclusief voor abonnees Colruyt verhuist Collect&Go naar groter gebouw 13 november 2019

00u00 0

Colruyt ruilt eind 2021 zijn Collect&Go-distributiecentrum in Zaventem voor een vier keer zo groot gebouw aan de A12 in Londerzeel. Collect&Go is de boodschappendienst waarbij klanten online bestellen en alles dan afhalen in een Colruyt-winkel of ander afhaalpunt. Niet alle bestellingen worden in de winkels samengesteld, de groep heeft ook centra in Erpe-Mere en Zaventem. Die laatste locatie kan niet meer uitgebreid worden. Vastgoedbedrijf WDP bouwt in Londerzeel een centrum van 18.000 vierkante meter dat Colruyt zal huren. Het bedrijf wil alle 155 medewerkers van Zaventem meenemen naar Londerzeel.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu