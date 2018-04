Colruyt trekt ten strijde tegen peuken en ander vuil op parkings 13 april 2018

Supermarktgroep Colruyt pompt 700.000 euro in de strijd tegen zwerfvuil. Met dat geld worden 220 winkelparkings en bedrijfssites voorzien van minstens één afvaleiland met sorteerbakken voor pmd- en restafval en met een paal voor sigarettenpeuken. Verder zal de supermarktketen op zwerfvuilgevoelige verpakkingen, zoals van chips en frisdrank, de consument extra aanmoedigen die na gebruik in de vuilbak te gooien. Ook sensibiliserende posters in de winkels en filmpjes moeten de klant milieubewuster maken.

