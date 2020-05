Exclusief voor abonnees Colruyt test thuisleveringen uit 12 mei 2020

De warenhuisgroep Colruyt test in Halle, Buizingen en Lembeek de mogelijkheid om bestellingen bij de afhaaldienst Collect & Go mee te geven met vrijwilligers die ze dan aan huis afleveren en daarvoor 7 euro krijgen van de koper. Daarnaast moet die ook de klassieke 5,50 euro aan servicekosten betalen voor het klaarzetten van de boodschappen.

De warenhuisgroep test ook een app uit, waarin koper en bezorger onderling een kostenvergoeding afspreken voor het meebrengen van de aankopen. Dat kon al op een aantal locaties in het Gentse en West-Vlaanderen. Sinds kort kan het ook in Antwerpen, Roeselare-Tielt, Bilzen en de regio's rond Aalst en Kortrijk.

