Exclusief voor abonnees Colruyt stopt met ontsmetten karretjes en geeft elke klant z'n eigen handvaten 11 juni 2020

Naast de herbruikbare boodschappentas en de netjes voor groenten en fruit, moet je binnenkort aan nóg iets denken om mee te nemen naar de winkel: handvaten voor je winkelkar. Toch bij Colruyt, waar ze eind juli stoppen met elke winkelkar te ontsmetten en in de plaats de 'Clipeez' (foto) introduceren. Dat zijn handvaten die je makkelijk bevestigt aan je kar en die je thuis kan reinigen - ze mogen in de vaatwasmachine. Deze week wordt er gestart met het uitdelen van 6 miljoen sets. Volgens Colruyt maken de persoonlijke handvaten deel uit van "het nieuwe normaal". Wie zijn handvaten vergeten is, kan in de winkel nog zelf z'n kar en handen ontsmetten. (SPK)

