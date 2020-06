Exclusief voor abonnees Colruyt mikt ook op professionele klanten 04 juni 2020

00u00 0

Colruyt opent in Schaarbeek een winkel die specifiek gericht is op professionele klanten zoals bedrijven en zelfstandigen. De retailgroep wil het nieuwe concept er uitgebreid testen, om het bij een positieve evaluatie verder uit te rollen in de regio rond Brussel.

"In het Brusselse bedraagt onze omzet via professionele klanten bijna het dubbele van in andere regio's. Het spreekt dan ook voor zich dat we hen een winkelformule aanbieden die beter inspeelt op hun behoeften", zegt regiodirecteur André Giglio.

Het Colruyt Professionals-filiaal krijgt andere openingstijden. De parking is ook alleen toegankelijk voor klanten met een Colruyt Professionals Plus-kaart.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen