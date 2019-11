Exclusief voor abonnees Colruyt- medewerkers kopen én proeven alle 4.739 Jumbo-producten 07 november 2019

00u00 0

Colruyt blijft niet bij de pakken zitten, nu Jumbo zijn eerste winkel in ons land geopend heeft. Wel tien prijsopnemers zijn momenteel op pad in de winkel in Pelt om alle prijzen in kaart te brengen en nog eens tien anderen controleren de prijswijzigingen bij de andere concurrenten, zo meldt 'Retail Detail'. En Colruyt gaat nog verder. De keten heeft al de producten van het huismerk van Jumbo gekocht, 4.739 in totaal, om de ingrediënten te analyseren. "We hebben ze ook laten proeven door ons testpanel. Op die manier willen we een correcte prijsvergelijking maken. Een confituur met 65% fruit is niet hetzelfde als één met 50% fruit. Een pannenkoek kan met echte melk bereid zijn, of met melkpoeder en water", zo meldt Colruyt nog.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu